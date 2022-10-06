ЗСУ повністю звільнили Борівську громаду у Харківській області: оновлена карта війни

Українські військові продовжують просування на Харківському та Херсонському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

Так, згідно з даними карти, наші захисники повністю деокупували Борівську громаду у Харківській області. Таким чином, ЗСУ просунулися далі у напрямку Сватового (Луганська область).

Окрім того, українські бійці зайшли у село Дудчани у Херсонській області.