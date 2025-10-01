UA

ЗСУ повністю перейшли на корпусну структуру: у Генштабі розповіли про перші результати

Фото: ЗСУ повністю перейшли на корпусну структуру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України вже повністю перейшли на корпусну структуру. Новостворені корпуси вже виконують бойові завдання, та демонструють перші позитивні результати.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Збройні сили постійно видозмінюються", - зазначив Гнатов.

Він підкреслив, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів. До навчання залучали найбільш досвідчених військових та інструкторів країн-партнерів.

За словами Гнатова, хоч залишаються питання щодо укомплектованості та підготовки, корпуси активно інтегруються у військову систему.

Начальник Генштабу ЗСУ також зазначив, що завдяки реформі росіянам не вдалося реалізувати свої плани щодо швидкого наступу на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

Реформи в ЗСУ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.

Як пояснив Сирський, в рамках реорганізації планується зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу). При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується.

