ВСУ полностью перешли на корпусную структуру: в Генштабе рассказали о первых результатах

"Вооруженные силы постоянно видоизменяются", - отметил Гнатов.

Он подчеркнул, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов. К обучению привлекали наиболее опытных военных и инструкторов стран-партнеров.

По словам Гнатова, хотя остаются вопросы по укомплектованности и подготовке, корпуса активно интегрируются в военную систему.

Начальник Генштаба ВСУ также отметил, что благодаря реформе россиянам не удалось реализовать свои планы по быстрому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.