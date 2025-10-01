RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ полностью перешли на корпусную структуру: в Генштабе рассказали о первых результатах

Фото: ВСУ полностью перешли на корпусную структуру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины уже полностью перешли на корпусную структуру. Вновь созданные корпуса уже выполняют боевые задачи, и демонстрируют первые положительные результаты.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

"Вооруженные силы постоянно видоизменяются", - отметил Гнатов.

Он подчеркнул, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов. К обучению привлекали наиболее опытных военных и инструкторов стран-партнеров.

По словам Гнатова, хотя остаются вопросы по укомплектованности и подготовке, корпуса активно интегрируются в военную систему.

Начальник Генштаба ВСУ также отметил, что благодаря реформе россиянам не удалось реализовать свои планы по быстрому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

 

Реформы в ВСУ

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

Как пояснил Сырский, в рамках реорганизации планируется уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу). При этом уровень ОСУВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется.

