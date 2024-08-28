ЗСУ повернули позиції біля Кремінної, але й ворог просувається на Донбасі: карти ISW
Останні геолокаційні кадри говорять про те, що ЗСУ вдалося повернути втрачені позиції на південний захід від Кремінної. Водночас війська РФ також мають просування на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Схід України. Операція №1 - Харківська область
У вівторок, 27 серпня, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
26 та 27 числа бої тривали в районі Глибокого та Вовчанська.
Операція 2 - Луганська область
Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції на південний захід від Кремінної на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 27 серпня.
Зокрема, геолокаційні кадри показують, що українські сили трохи просунулися в районі Серебрянського лісу.
Операція 3 - Донецька область
Війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку 26 та 27 серпня, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Також аналітики зазначають, що ворог продовжував наступ у районі Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного.
Крім того, 26 та 27 серпня противник наступав поблизу Часового Яру, а саме в районі Григорівки, Андріївки та Кліщіївки. Але, як і в минулому випадку, жодних підтверджених успіхів не мав.
Геолокаційні кадри, опубліковані 26 та 27 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в лісових районах на західній околиці Сєверного (на схід від Торецька) та на південно-східній околиці Торецька.
Крім того, цими днями ворог продовжив наступати в районі Нью-Йорка та Пантелеймонівки.
ISW не повідомив подробиць про ситуацію на Покровському напрямку, але зазначив, що наступальні зусилля РФ навколо Покровська в кінцевому підсумку досягнуть кульмінації, хоча терміни, коли це станеться, поки що не зрозумілі. На тлі операції ЗСУ у Курській області Росія перекинула 30 тисяч солдатів у російський регіон, що в кінцевому підсумку може погіршити російські можливості на українському театрі військових дій. Однак це буде лише після кульмінації наступу в Покровську.
Одна з українських бригад опублікувала 26 серпня кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають атаку російської механізованої техніки чисельністю до взводу у не вказаному районі у напрямку Курахового (на захід від Донецька). Також вона заявила, що російські війська проводять щоденні атаки у цьому районі. ISW додали, що 26 та 27 серпня російські війська продовжили наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки, Острого та Георгіївки.
Згідно з геолокаційними кадрами від 26 і 27 числа, війська РФ незначно просунулися під час піхотного наступу вздовж вулиці Берегова в центральній частині Костянтинівки, а також далі на південний схід від Водяного вздовж шосе О-0532 (Т-0524) Вугледар-Костянтинівка.
Кадри від 24 серпня показують, що ворог раніше захопив більшу частину шосе в цьому районі.
26 та 27 серпня росіяни продовжили наземні атаки в районі Вугледару.
Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 та 27 числа ворог провів танкові атаки в районі Пречистівки (південно-схід Великої Новосілки) в районі кордону Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.
"Південна вісь"
27 серпня противник продовжив наступальні операції на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.
Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Дніпровському напрямку (Херсонська область), зокрема на островах у дельті річки Дніпро, 26 та 27 серпня.
Міноборони РФ заявило, що підрозділи вказаного російського підрозділу ВДВ відбило спробу українського десанту на Кінбурнській косі в Миколаївській області.
Нагадаємо, у вівторок, 27 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем української армії перебуває вже 100 населених пунктів Курської області Російської Федерації. Також він додав, що в полон було взято 594 російських солдатів.
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