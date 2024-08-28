ВСУ вернули позиции около Кременной, но и враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Последние геолокационные кадры говорят о том, что ВСУ удалось вернуть утраченные позиции к юго-западу от Кременной. В то же время, войска РФ также имеют продвижение на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Во вторник, 27 августа, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

26 и 27 числа бои продолжались в районе Глубокого и Волчанска.

Операция 2 - Луганская область

Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции к юго-западу от Кременной на фоне продолжающихся российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 27 августа.

В частности, геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвинулись в районе Серебрянского леса.

Операция 3 - Донецкая область

Войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении 26 и 27 августа, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Также аналитики отмечают, что враг продолжал наступление в районе Верхнекаменского, Выемки и Спорного.

Кроме того, 26 и 27 августа противник наступал вблизи Часового Яра, а именно в районе Григоровки, Андреевки и Клещеевки. Но как и в прошлом случае, никаких подтвержденных успехов не имел.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 и 27 августа, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в лесных районах на западной окраине Северного (к востоку от Торецка) и на юго-восточной окраине Торецка.

Кроме того, в эти дни враг продолжил наступать в районе Нью-Йорка и Пантелеймоновки.

ISW не сообщил подробностей о ситуации на Покровском направлении, но отметил, что наступательные усилия РФ вокруг Покровска в конечном достигнут кульминации, хотя сроки, когда это произойдет, пока не ясны. На фоне операции ВСУ в Курской области, Россия перебросила 30 тысяч солдат в российский регион, что в конечном итоге может ухудшить российские возможности на украинском театре военных действий. Однако, это будет лишь после кульминации наступления в Покровске.

Одна из украинских бригад опубликовала 26 августа кадры, на которых видно, как ВСУ отражают атаку российской механизированной техники численностью до взвода в неуказанном районе в направлении Курахово (к западу от Донецка). Также она заявила, что российские войска проводят ежедневные атаки в этом районе. ISW добавили, что 26 и 27 августа российские войска продолжили наземные атаки к западу от Донецка в районе Красногоровки, Острого и Георгиевки.

Согласно геолокационным кадрам от 26 и 27 числа, войска РФ незначительно продвинулись во время пехотного наступления вдоль улицы Береговая в центральной части Константиновки, а также дальше к юго-востоку от Водяного вдоль шоссе О-0532 (Т-0524) Угледар-Константиновка.

Кадры от 24 августа показывают, что враг ранее захват большую часть шоссе в этом районе.

26 и 27 августа россияне продолжили наземные атаки в районе Угледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что 26 и 27 числа враг провел танковые атаки в районе Пречистовки (юго-восточнее Большой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

"Южная ось"

27 августа противник продолжил наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Днепровском направлении (Херсонская область), в том числе на островах в дельте реки Днепр, 26 и 27 августа.

Минобороны РФ заявило, что подразделения неуказанного российского подразделения ВДВ отразило попытку украинского десанта на Кинбурнской косе в Николаевской области.