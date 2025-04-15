ЗСУ повернули під контроль Дніпроенергію та зміцнили позиції на двох напрямках

За інформацією Наєва, командування тактичною групою дозволило досягти значних успіхів за два місяці, знизивши втрати особового складу на 20% та повернувши контроль над населеним пунктом Дніпроенергія в Донецькій області.

Фото: ЗСУ взяли під контроль Дніпроенергію (DeepState)

Крім того, вдалося покращити тактичне положення на двох критичних напрямках.

За цей період підрозділами групи було знищено близько 9500 військовослужбовців противника, 51 танк, 166 бойових броньованих машин та 819 одиниць автомобільної техніки, серед яких бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі та квадроцикли.

Він зазначив, що завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів було передано 3433 безпілотники для підпорядкованих бригад.

Зокрема, використовуються БПЛА різних типів, таких як "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro" та "Autel MAX 4T".

Наєв повідомив, що противник продовжує спроби прориву, збільшуючи кількість штурмових дій та залучаючи більше техніки й живої сили.

Під час останнього масованого наступу на напрямку Веселе - Скудне ворог задіяв п’ять танків, 14 ББМ і шість бронеавтомобілів, що рухались у чотирьох колонах.