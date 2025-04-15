ВСУ вернули под контроль Днепроэнергию и укрепили позиции на двух направлениях

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который является командиром тактической группы на одном из направлений на Донбассе заявил, что ВСУ вернули под контроль село Днепроэнергия. Также укрепили позиции на двух критических направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Наева в Facebook.
По информации Наева, командование тактической группой позволило достичь значительных успехов за два месяца, снизив потери личного состава на 20% и вернув контроль над населенным пунктом Днепроэнергия в Донецкой области.
Кроме того, удалось улучшить тактическое положение на двух критических направлениях.
За этот период подразделениями группы было уничтожено около 9500 военнослужащих противника, 51 танк, 166 боевых бронированных машин и 819 единиц автомобильной техники, среди которых бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги и квадроциклы.
Он отметил, что благодаря финансовой поддержке международных партнеров было передано 3433 беспилотники для подчиненных бригад.
В частности, используются БПЛА различных типов, таких как "Генерал Черешня", "Baton", "Тень", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro" и "Autel MAX 4T".
Наев сообщил, что противник продолжает попытки прорыва, увеличивая количество штурмовых действий и привлекая больше техники и живой силы.
Во время последнего массированного наступления на направлении Веселое - Скудное враг задействовал пять танков, 14 ББМ и шесть бронеавтомобилей, которые двигались в четырех колоннах.
Напомним, недавно заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для оккупантов является Покровское направление.
Также враг может наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
По его словам, почти неделю Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.
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