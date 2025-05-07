До ЗСУ потенційно можуть мобілізувати кожного третього засудженого, - Мін'юст

Сьогодні до лав Збройних сил України (ЗСУ) долучились більше ніж 8,3 тисячі засуджених. Потенційно мобілізувати можуть кожного третього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Євгена Пікалова в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Пікалова, наразі ще тисяча заяв від засуджених перебуває на розгляді.

"Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", - додав він.

Заступник міністра юстиції додав, що мобілізація засуджених може стати важливим резервом для посилення оборонних спроможностей країни. Загалом цей процес розглядається не лише як можливість поповнити лави Сил оборони, але й як механізм ресоціалізації.

Він відзначив, що сьогодні в Україні загальна чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, становить 37 тисяч. Водночас не усі здатні скористатись можливістю та вступити до лав ЗСУ.

"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ, - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% - засуджені за майнові злочини, 11% - це стаття про незаконний обіг наркотиків", - пояснив він.