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ЗСУ посунули лінію фронту під Авдіївкою. Генштаб показав відео бою

Фото: українські військові просунулись на Авдіївському напрямку (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові захопили ворожу позицію та просунулись на Авдіївському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

"Звільнили Херсон - звільнимо й Донецьк. Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту", - заявили в Генштабі.

За даними штабу, українські військові змогли посунути лінію фронту захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.

"Сміливість наших хлопців просто зашкалює", - наголосили в штабі.

Український контрнаступ

Аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

Крім того, вчора український президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові ведуть на фронті наступальні та оборонні операції.

Звільнення територій України

Сьогодні ми повідомляли, що Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від ворога.

Водночас речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів деталі звільнення Благодатного.

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