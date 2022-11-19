ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області, - Гайдай

За словами Гайдая, у звільнених селах окупанти залишили той "руський мир", в якому вони звикли жити багато років.

"Макіївку росіяни досі обстрілюють", - пояснив очільник області.

Очільник області повідомив, що люди, які не хочуть звідти виїжджати, живуть у підвалах, аби зберегти собі життя. Саме тому їм регулярно підвозять гуманітарні набори та ліки.

"Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку - це колодязі", - додав Гайдай.

Попри постійне поповнення особового складу у російських окупантів, українські військові поступово рухаються вперед у Луганській області.