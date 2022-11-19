ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, - Гайдай

По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты покинули тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет.

"Макеевку россияне до сих пор обстреливают", - объяснил глава области.

Глава области сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.

"Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы", - добавил Гайдай.

Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских кафиров, украинские военные постепенно двигаются вперед в Луганской области.