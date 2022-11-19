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ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Суббота 19 ноября 2022 20:38
ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, - Гайдай Фото: ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные постоянно продвигаются вперед в Луганской области, невзирая на постоянное пополнение личного состава у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты покинули тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет.

"Макеевку россияне до сих пор обстреливают", - объяснил глава области.

Глава области сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.

"Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы", - добавил Гайдай.

Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских кафиров, украинские военные постепенно двигаются вперед в Луганской области.

Напомним, что украинские защитники смогли освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

Ранее Гайдай сообщил, что в Луганской области есть два самых тяжелых участка фронта. Речь идет о Кременском и Сватовском направлениях.

Напомним, украинские бойцы разгромили скопление техники и живой силы врага в Луганской области. Россияне потеряли еще 5 танков и две бронемашины.

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