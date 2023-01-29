ЗСУ посилили вогонь біля Сватового, а окупанти "забули" про наступ на півдні: карти боїв

Російські війська "забули" про свій наступ на півдні Запорізької області і були змушені визнати, що ЗСУ останніми днями збільшило інтенсивність артилерійського вогню в районі Сватового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ посилили інтенсивність вогню в районі Сватового

Війська РФ намагаються відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські сили досягли незначного наступу в районі Гряниківки Харківської області (53 км на північний захід від Сватового).

Російські джерела повідомляють, що ЗСУ планують власний контрнаступ поблизу Куземівки Луганської області (18 км на північний захід від Сватового) та використали диверсійно-розвідувальні групи для оцінки можливостей російських сил у цьому районі. Також повідомляється, що українські військові зменшили інтенсивність атак, але посилили артилерійський вогонь на лінії Сватове-Кремінна.

28 січня українські сили завдали удару по лікарні в Новоайдарі ракетами HIMARS, внаслідок чого було вбито кілька десятків російських військовослужбовців.

Донецький напрямок: окупанти трохи просунулися у Бахмута

Основні зусилля окупантів зосереджені операціях у районі Бахмута. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбивали атаки російських військ у районі самого Бахмута, за 18 км на північний схід від Бахмута в районі Червоної Гори, за 6 км на захід від Бахмута в районі Івановського та за 20 км на південь. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися на північно-західні околиці Солі (14 км на північ від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що російські штурмові загони відтіснили українські сили з позицій у районі Кліщеївки (7 км на південний захід від Бахмута) назад в Іванівське і просунулися до Білої Гори (15 км на південний захід від Бахмута) від каналу Сіверський До. .

28 січня ЗСУ також відбили атаки російських військ біля Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) та Мар'їнки. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися в районі Водяного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська, ймовірно, трохи просунулися на захід від села Микільське (27 км на південний захід від Авдіївки) та на південь від Вугледару.

Південний напрямок: війська РФ припинили говорити про наступ під Запоріжжям

Російські джерела не повідомляють про якісь російські наземні атаки в Запорізькій області другий день поспіль. Ймовірно, інформаційну кампанію про просування окупантів було або скасовано, або відстрочено.

Один із російських блогерів заявив, що погана погода вдень не дозволяє російським військам вести артилерійський вогонь, а вночі російські війська не можуть просуватися вперед через складну мережу укріплень на лінії фронту.

Окупанти також продовжували завдавати ударів по Україні. Російські джерела стверджували, що вдарили по заводу "Запоріжсталь" у Запоріжжі ракетою "Іскандер" у ніч з 27 на 28 січня.