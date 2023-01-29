ВСУ усилили огонь возле Сватово, а оккупанты "забыли" о наступлении на юге: карты боев
Российские войска "забыли" о своем наступлении на юге Запорожской области и были вынуждены признать, что ВСУ в последние дни увеличило интенсивность артиллерийского огня в районе Сватово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Луганское направление: ВСУ усилили интенсивность огня в районе Сватово
Войска РФ пытаются восстановить утраченные позиции вдоль линии Святово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что российские силы добились незначительного наступления в районе Гряниковки Харьковской области (53 км к северо-западу от Святово).
Российские источники сообщают, что ВСУ планируют собственное контрнаступление вблизи Куземовки Луганской области (18 км к северо-западу от Сватово) и использовали диверсионно-разведывательные группы для оценки возможностей российских сил в этом районе. Также сообщается, что украинские военные снизили интенсивность атак, но усилили артиллерийский огонь на линии Сватово-Кременная.
28 января украинские силы нанесли удар по больнице в Новоайдаре ракетами HIMARS, в результате чего могли быть убиты несколько десятков российских военнослужащих.
Донецкое направление: оккупанты незначительно продвинулись у Бахмута
Основные усилия оккупантов сосредоточены на операциях в районе Бахмута. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отражали атаки российских войск в районе самого Бахмута, в 18 км к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы, в 6 км к западу от Бахмута в районе Ивановского и в 20 км к югу. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись к северо-западным окраинам Соли (14 км к северу от Бахмута).
Российские источники утверждали, что российские штурмовые отряды оттеснили украинские силы с позиций в районе Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) обратно в Ивановское и продвинулись к Белой Горе (15 км к юго-западу от Бахмута) от канала Северский Донец — Донбасс.
28 января ВСУ также отразили атаки российских войск у Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки. Геолокационные кадры, опубликованные 27 января, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись в районе Водяного.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись к западу от села Никольское (27 км к юго-западу от Авдеевки) и к югу от Угледара.
Южное направление: войска РФ прекратили говорить о наступлении под Запорожьем
Российские источники не сообщают о каких-либо российских наземных атаках в Запорожской области второй день подряд. Вероятно, информационная кампания о продвижении оккупантов была либо отменена, либо отсрочена.
Один из российских блоггеров заявил, что плохая погода днем не позволяет российским войскам вести артиллерийский огонь, а ночью российские войска не могут продвигаться вперед из-за сложной сети укреплений на линии фронта.
Оккупанты также продолжали наносить удары по Украине. Российские источники утверждали, что ударили по заводу "Запорожсталь" в городе Запорожье ракетой "Искандер" в ночь с 27 на 28 января.
Ранее мы писали, что США и их союзники намерены изменить динамику боевых действий в Украине за счет обучения украинских военных ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии.
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