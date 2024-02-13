ЗСУ попереджають про черговий фейк росіян: нібито ударили по полігону

Росіяни придумали фейк про нібито удар по полігону українських військових у Селидовому Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ASTRA.
Раніше російські "воєнкори" повідомили, що в Селидовому Донецької області було нібито завдано удару по полігону, де перебувало до 1,5 тисячі бійців ЗСУ.
Росіяни вигадали, що особовий склад мав використовуватися для контратак у районі Авдіївки.
Командувач Тарнавський повідомив, що російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим.
Фото: Селидове (deepstatemap.live)
"Це російська ІПСО", - написав він.
За словами Тарнавського, таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.
Вони тільки за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го по 11 лютого) - 2947 осіб.
Також Тарнавський вказав, що росіяни приблизно о 10:40 ранку вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району.
Співробітники ДСНС обстежили місцевість і встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирні двоповерхові житлові будинки по вулиці Світла та легковий автомобіль. Постраждалих і загиблих немає.
Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.
Крім того, під час обстрілу Селидового 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23.
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