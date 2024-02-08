Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області, є жертва, серед поранених - дитина

Російські загарбники в ніч на 8 лютого обстріляли місто Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Щонайменше одна людина загинула і сім поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених - дитина 2017 року народження", - повідомив він.

За його словами, росіяни сім разів обстріляли місто. Внаслідок атаки пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали вісім автомобілів.

"Це - тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо", - підкреслив голова ОВА.

Оновлено 10:17

За даними МВС, з-під завалів врятували три людини, евакуювали - пʼять, з них одна дитина.

Фото: Росіяни обстріляли Селидово в Донецькій області (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстріли населених пунктів у Донецькій області

Нещодавно повідомлялося, що російська армія вже понад два тижні регулярно завдає ударів по Мирнограду в Донецькій області. Унаслідок чергового обстрілу було зруйновано школу.

Пізніше РФ завдала удару по місту Покровськ. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено ролетні ворота в гаражі пожежної частини.

Також російська армія обстріляла Торецьк 4 лютого. Одна людина загинула, двоє поранені.

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