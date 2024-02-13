ВСУ предупреждают об очередном фейке россиян: якобы ударили по полигону

Россияне придумали фейк о якобы ударе по полигону украинских военных в Селидово Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского и ASTRA.
Ранее российские "военкоры" сообщили, что в Селидово Донецкой области был якобы нанесен удар по полигону, где находилось до 1,5 тысячи бойцов ВСУ.
Россияне придумали, что личный состав должен был использоваться для контратак в районе Авдеевки.
Командующий Тарнавский сообщил, что российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово.
Фото: Селидово (deepstatemap.live)
"Это российская ИПСО", - написал он.
По словам Тарнавского, таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.
Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5-го по 11 февраля) - 2947 человек.
Также Тарнавский указал, что россияне примерно в 10:40 утра ударили из РСЗО "Ураган" по пгт Цукурино Покровского района.
Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома по улице Светлая и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет.
Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения. Россияне семь раз обстреляли город. Из-под завалов спасли три человека.
Кроме того, при обстреле Селидово 8 февраля российские войска использовали ракету Северной Кореи КN 23.
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