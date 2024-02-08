Обстріл Селидового: Росія знову використала ракету Північної Кореї для атаки

Під час обстрілу Селидового Донецької області 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23. Під час атаки на місто одна жінка загинула, ще семеро людей, у тому числі дитина, було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України та Донецьку облпрокуратуру.

"Окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, Росія застосувала для удару ракети КN 23 та С-300", - розповіли в МВС України.

Правоохоронці додали, що внаслідок обстрілів загинула 50-річна жінка.

"Семеро людей зазнали поранень. Серед них - хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки - 38, 42, 64, 88 років", - зазначили у відомстві.

Як зазначили у Донецькій облпрокуратурі, 50-річна жінка, яка загинула, працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі. У дитини, окрім минно-вибухових травм, діагностовано різану рану голови.

Росія не вперше використовує КN 23 для обстрілів України

Буквально вчора РБК-Україна розповідало, що РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом, зокрема, опинився Харків, де є пошкодження нежитлової інфраструктури. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві із п'яти.

Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року.

Обстріл Селидового

Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.