ЗСУ помітили активність окупантів на Кінбурнській косі і назвали можливу мету

Російські окупанти намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.
За словами Волошина, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.
"Зараз там у нас досить напружена ситуація", - зазначив Волошин.
Він також додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.
Зауважимо, що Кінбурнська коса розташована у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом.
Частина коси входить до території Чорноморського біосферного заповідника, який зараз опинився на лінії фронту.
Нагадаємо, що нещодавно у Військово-морських силах Збройних сил України пояснили важливість Кінбурнської коси.
РБК-Україна також писало, що у серпні спецпризначенці ГУР МОУ здійснили рейд на Кінбурнську косу. Тоді ж розвідники знищили кілька одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських загарбників.
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