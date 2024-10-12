ВСУ заметили активность окупантов на Кинбурнской косе и назвали возможную цель

По словам Волошина, российские войска продолжают усиливать свое присутствие на Кинбурнской косе для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.

"Сейчас там у нас достаточно напряженная ситуация", - отметил Волошин.

Он также добавил, что на прошлой неделе оккупационные войска перебросили дивизион катеров из Севастополя, который будет использоваться для контроля этой территории.

Заметим, что Кинбурнская коса расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом.

Часть косы входит в территорию Черноморского биосферного заповедника, который сейчас оказался на линии фронта.