ВСУ заметили активность окупантов на Кинбурнской косе и назвали возможную цель

Российские оккупанты пытаются увеличить количество вооружения на Кинбурнской косе. Они могут планировать штурм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.
По словам Волошина, российские войска продолжают усиливать свое присутствие на Кинбурнской косе для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.
"Сейчас там у нас достаточно напряженная ситуация", - отметил Волошин.
Он также добавил, что на прошлой неделе оккупационные войска перебросили дивизион катеров из Севастополя, который будет использоваться для контроля этой территории.
Заметим, что Кинбурнская коса расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом.
Часть косы входит в территорию Черноморского биосферного заповедника, который сейчас оказался на линии фронта.
Напомним, что недавно в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины объяснили важность Кинбурнской косы.
РБК-Украина также писала, что в августе спецназначители ГУР МОУ совершили рейд на Кинбурнскую косу. Тогда же разведчики уничтожили несколько единиц бронированной техники врага и десятки российских захватчиков.
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