ЗСУ помічають зміну російської тактики "м'ясних штурмів" на Донеччині

"Якщо раніше, наприклад, умовно кажучи, йшли великі групи "м'яса", то зараз це постійний малий потік "м'яса", який просто не припиняється", - пояснив Трегубов.

За його словами, якщо раніше росіяни йшли великими групами, то зараз йдуть малими, інколи по дві-три чи п'ять осіб.

"Якщо раніше москалі, скажімо так, були упаковані порційно, великими порціями, то зараз москалі пакуються малими порціями. Але, у принципі, загальна вага залишилася тою самою", - зазначив Трегубов.

Речник додав, що Покровський напрямок, у принципі, є найінтенсивнішим вже впродовж дуже тривалого періоду часу.

"Але якщо, наприклад, узимку мова більше йшла про західні околиці, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровським та Костянтинівкою і встановити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу. А якщо вдасться, то і з півночі", - наголосив він.

Трегубов також повідомив, що саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.