В Одеській області пролунали вибухи
В Одеській області пролунали звуки вибухів сьогодні ввечері, 10 листопада. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед" в Одеській області з акваторії Чорного моря.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги мешканців регіону закликають залишатися в укриттях.
Обстріли Одеської області
Російські війська періодично завдають ударів по Одесі та області за допомогою ракет або дронів.
Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.
17 жовтня в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 "Шахедів".
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