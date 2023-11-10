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В Одеській області пролунали вибухи

Одеська область, П'ятниця 10 листопада 2023 23:08
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В Одеській області пролунали вибухи Фото: в Одеській області пролунали вибухи ввечері 10 листопада (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одеській області пролунали звуки вибухів сьогодні ввечері, 10 листопада. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед" в Одеській області з акваторії Чорного моря.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги мешканців регіону закликають залишатися в укриттях.

Обстріли Одеської області

Російські війська періодично завдають ударів по Одесі та області за допомогою ракет або дронів.

Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

17 жовтня в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 "Шахедів".

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