ЗСУ показали відео знищення ворожої автоколони, "Граду" та "Стріли-10"

Українські військові знищили ворожу техніку на Донецькому напрямку. Оператори FPV-дронів завдали ударів по трасі, якою окупанти здійснювали логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" .

Оператори дронів повідомили, що протягом одного дня їм вдалося знищити реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та понад десять ворожих пікапів і "буханок".

"В Донецькій області пілоти FPV-дронів знищили ЗРК "Стріла-10", РСЗВ "Град" та ворожі авто", - пояснили в ОСУВ.

Військові пояснили, що оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" показали вражаючий результат по знищенні ворожої техніки на трасі Карлівка-Селидове, якою здійснюється логістика окупантів.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 897 тисяч одиниць живої сили.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали більш як півтори тисячі солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 149 дронів та іншу техніку ворога.

Ми також повідомляли, що раніше сьогодні у Луганській області прикордонники вдарили дронами по позиціях окупантів. В результаті успішної операції росіяни втратили кілька одиниць техніки та склад паливно-мастильних матеріалів.

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