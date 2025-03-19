ВСУ показали видео уничтожения вражеской автоколонны, "Града" и "Стрелы-10"

Украинские военные уничтожили вражескую технику на Донецком направлении. Операторы FPV-дронов нанесли удары по трассе, по которой оккупанты осуществляли логистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица" .

Операторы дронов сообщили, что в течение одного дня им удалось уничтожить реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и более десяти вражеских пикапов и "буханок".

"В Донецкой области пилоты FPV-дронов уничтожили ЗРК "Стрела-10", РСЗО "Град" и вражеские авто", - пояснили в ОСУВ.

Военные объяснили, что операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" показали впечатляющий результат по уничтожению вражеской техники на трассе Карловка-Селидово, по которой осуществляется логистика оккупантов.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 897 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили более полутора тысяч солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 149 дронов и другую технику врага.

Мы также сообщали, что ранее сегодня в Луганской области пограничники ударили дронами по позициям оккупантов. В результате успешной операции россияне потеряли несколько единиц техники и склад горюче-смазочных материалов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.