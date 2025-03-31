ЗСУ показали відео відбиття штурму росіян біля Вовчанська

Українські військові успішно відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що бійці бригади "Форпост" успішно відбили ворожий штурм. Однак вони не зупинились на цьому.
"Оператори FPV-дронами добили бронетехніку противника - багатоцільові БТР згоріли вщент", - підписано відео.
А свій результат вони закріпили за допомогою бомберів "Vampire", які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК.
Раніше ми писали про те, що українські бійці зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку.
Також деякий час тому Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області.
За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російська армія не припиняє своїх штурмів на Харківському напрямку, але в районі Вовчанська ворога вдається стримувати.
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