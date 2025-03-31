ВСУ показали видео отражения штурма россиян возле Волчанска

Украинские военные успешно отбили вражеский штурм на Волчанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Отмечается, что бойцы бригады "Форпост" успешно отбили вражеский штурм. Однако они не остановились на этом.
"Операторы FPV-дронами добили бронетехнику противника - многоцелевые БТР сгорели дотла", - подписано видео.
А свой результат они закрепили с помощью бомберов "Vampire", которые успешно отработали по местам хранения вражеского БК.
Ранее мы писали о том, что украинские бойцы сорвали попытку россиян закрепиться в Торецке.
Также некоторое время назад Воздушные силы ВСУ ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области.
По словам главнокомандующего Александра Сырского, российская армия не прекращает своих штурмов на Харьковском направлении, но в районе Волчанска врага удается сдерживать.
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