Наступ РФ заблокований: Сирський розповів про ситуацію у районі Вовчанська

Російська армія не припиняє своїх штурмів на Харківському напрямку. Однак в районі Вовчанська ворога вдається стримувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

За словами Сирського, він відвідав смугу оборони бригади "Хартія" на Харківському напрямку. Адже там противник не припиняє спроб штурмових дій.

"На місці детальніше вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання для забезпечення стійкості оборони. З’ясував потреби наших військових, віддав вказівки для вирішення проблемних питань", - написав Сирський.

Він нагадав, що у травні минулого року росіяни почали масштабну наступальну операцію на цьому напрямку. Їх метою було створення на півночі України "буферної зони" та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі Вовчанська, а на деяких відтинках = відкинутий на північ.

Ситуація біля Вовчанська

Нагадаємо, Сили оборони України контратакували в районі Вовчанська поблизу парового млина на північ від Агрегатного заводу. За даними аналітиків, це підтверджує українське просування біля заводу.

Наприкінці серпня стало відомо, що на заводі вже декілька місяців залишаються заблокованими російські військові.

Також офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявляв, що Агрегатний завод у Вовчанську став великою проблемою для російських окупантів. Він також анонсував гарні для України новини з того напрямку.