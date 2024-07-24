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В ЗСУ показали відео відбиття одного з найбільших російських штурмів за час війни

Фото: Таврійські десантники ЗСУ (facebook.com/79AMBUA)
Автор: Володимир Костирін

Українські десантники на Курахівському напрямку відбили один з наймасованіших російських штурмів за час повномасштабної війни. Ворог тоді кинув в атаку 57 одиниць броньованої техніки, 12 мотоциклів та 200 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що ворожа армія пі час тієї спроби прориву оборони ЗСУ одночасно застосувала:

  • 11 танків,
  • 45 бойових броньованих машин з десантом,
  • 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор".
  • а також були 12 "гонщиків" (солдати на мотоциклах).

Відбиття штурму

"Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків", - розповіли у Службі зв'язків з громадськістю Таврійських десантників.

В бригаді уточнили, що їхня аеророзвідка виявила техніку противника далеко на підступах, після чого по бойових порядках російських загарбників почала працювати артилерія. 

"Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами 79-ки", - розповіли в бригаді.

Результат бою

У підсумку бою Таврійські десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою ворога. Крім того, українські захисники спалили усі 12 мотобайків.

У 79-й бригаді зауважили, що російські окупанти "зазнали шалених втрат" у живій силі: 40 солдатів були ліквідовані, ще 37 - поранені.

"Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами пілоти 79", - додали українські захисники.

Нагадаємо, раніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали, як відбили штурм російських окупантів під Тернами Донецької області за допомогою ударних безпілотників та артилерії.

Додамо, раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ показали відео, як десантники продовжують знищувати російські війська по всій лінії фронту, зокрема на Борівському напрямку.

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