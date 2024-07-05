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Бійці "Азову" показали відео відбиття штурму росіян під Тернами

П'ятниця 05 липня 2024 07:07
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Бійці "Азову" показали відео відбиття штурму росіян під Тернами Фото: в НГУ "Азов" показали кадри відбиття шурму ворога поблизу села Терни (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" разом з іншим підрозділом Сил оборони відбили штурм російських окупантів під Тернами Донецької області за допомогою ударних безпілотників та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Азову".

Зазначається, що у відбитті цієї ворожої атаки "азовцям" допомогли бійці 60-ї окремої механізованої бригади (ОМБр).

Воїни оприлюднили кадри одного зі штурмів противника в районі Тернів на Лиманському напрямку.

В "Азові" уточнили, що російську атаку вдалося відбити за допомогою ударних дронів та артилерії ще до підступу окупантів до позицій піхоти.

Також вказується, що масовані атаки ворога на позиції Сил оборони України під Тернами проводилися щоденно.

"Коли денні штурми провалювалися, ворог атакував вночі: "На ранок ми підраховували знищені цілі. Наші засоби ураження виконували «норму» на цілий день вперед"", - йдеться в публікації.

Ситуація під Тернами і на фронті

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що українським військовим вдалось відкинути окупантів від Тернів та Ямполівки Донецької області. Зокрема, ЗСУ відбили позиції поблизу села.

Сили оборони також закріпились на звільнених позиціях Також раніше в "Азові" показали відео щойно відбитих позицій поблизу Тернів

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ у нічному зведенні повідомили, що протягом 4 червня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що на Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів намагалися просунутися поблизу Греківки, Макіївки та Тернів. Воїни ЗСУ відбили 13 атак ворога, ще один бій тривав поблизу Невського.на момент публікації звіту.

Додамо, раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ показали відео, як десантники продовжують знищувати російські війська по всій лінії фронту, зокрема на Борівському напрямку.

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