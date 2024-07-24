В ВСУ показали видео отражения одного из самых больших российских штурмов за время войны

Отмечается, что вражеская армия во время попытки прорыва обороны ВСУ одновременно применила:

11 танков,

45 боевых бронированных машин с десантом,

1 боевую машину поддержки танков "Терминатор".

а также были 12 "гонщиков" (солдаты на мотоциклах).

Отражение штурма

"Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений", - рассказали в Службе по связям с общественностью Таврических десантников.

В бригаде уточнили, что их аэроразведка обнаружила технику противника далеко на подступах, после чего по боевым порядкам российских захватчиков начала работать артиллерия.

"Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать наши операторы ударных дронов. Дальше вступили в бой противотанкисты. Много техники взорвалось на минах, коварно расставленных саперами 79-ки", - рассказали в бригаде.

Результат боя

В результате боя Таврические десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой врага. Кроме того, украинские защитники сожгли все 12 мотобайков.

В 79-й бригаде отметили, что российские оккупанты "понесли бешеные потери" в живой силе: 40 солдат были ликвидированы, еще 37 - ранены.

"После подведения первых танков и бронемашин, другая техника бросилась бежать с поля боя. Разбежавшаяся по посадкам пехоту добивали сбросами пилоты 79", - добавили украинские защитники.