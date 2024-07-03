Десантники ЗСУ показали відео знищення росіян на Борівському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як розповіли у відомстві, підрозділи ударних дронів успішно знищують російських окупантів, які штурмують позиції воїнів-десантників. За допомогою дронів вони палять ворожу техніку і зменшують кількість ворожої армії.

На відео один з пілотів дронів з позивним "Карась" розповів про те, як майже щодня влучає у ворожу техніку. Він зауважив, що одним дроном можна знищити танк, і це у співвідношення сил дає значну перевагу на полі бою.

Сили безпілотних операцій в Україні

На початку червня Міноборони оголосило про створення нового роду військ ЗСУ - Сил безпілотних систем. Їх створення у майбутньому дозволить наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину - аж до Уралу.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.

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