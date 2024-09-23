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У ЗСУ показали відео розмінування під час наступу в Курській області

Фото: Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інженерні підрозділи Збройних сил України долають загородження противника у Курській області. ЗСУ проводять там операцію з початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка Telegram.

"Працює вітчизняна техніка та засоби від партнерів. Зокрема, інженерні танки Wisent, ІМР-2, УР-77, М-58 Miclik", - написав він.

Павлюк оприлюднив відео роботи техніки під час розмінування в Курській області.

"Змушуємо ворога відчути війну там, звідки він її приніс в Україну", - додав генерал.

Операція ЗСУ в Курській області

ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Станом на кінець серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон було захоплено близько 600 російських військових.

Як показують документи, які українські спецпризначенці захопили на позиціях, російське військове командування передбачало операцію ЗСУ в Курській області і протягом кількох місяців розробляло плани щодо її запобігання. Але підготуватися не змогло.

Росія тільки 11 вересня розпочала контрнаступ у Курській області та заявила, що відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території.

Після цього ЗСУ вдарили з півдня по цьому угрупуванню та зайняли населений пункт Веселе. Це був перший прорив російського кордону в Курській області з початку операції у серпні.

Крім того, 23 вересня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило відео прориву ще однієї ділянки фронту на російському кордоні в Курській області.

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