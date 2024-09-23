RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ показали видео разминирования во время наступления в Курской области

Фото: Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины преодолевают заграждения противника в Курской области. ВСУ проводят там операцию с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка Telegram.

"Работает отечественная техника и средства от партнеров. В частности, инженерные танки Wisent, ИМР-2, УР-77, М-58 Miclik", - написал он.

Павлюк обнародовал видеоработы техники во время разминирования в Курской области.

"Заставляем врага ощутить войну там, откуда он ее принес в Украину", – добавил генерал.

Операция ВСУ в Курской области

ВСУ приступили к операции в Курской области 6 августа. По состоянию на конец августа взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен было захвачено около 600 российских военных.

Как показывают документы, захваченные украинскими спецназовцами на позициях, российское военное командование предусматривало операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Но подготовиться не смогло.

Россия только 11 сентября начала контрнаступление в Курской области и заявила, что отразила около 63 кв. км у украинских войск на левом фланге занятой Киевом территории.

После этого ВСУ ударили с юга по этой группировке и заняли населенный пункт Веселое. Это был первый прорыв российской границы в Курской области с начала операции в августе.

Кроме того, 23 сентября командование Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовало видео прорыва еще одного участка фронта на российской границе в Курской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКурская область