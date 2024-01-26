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ЗСУ показали відео роботи нового ударного дрона "Мамонт" по окупантах

П'ятниця 26 січня 2024 22:09
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ЗСУ показали відео роботи нового ударного дрона "Мамонт" по окупантах Ілюстративне фото: ЗСУ показали відео роботи нового ударного дрона "Мамонт" по окупантах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українській військові вдало використали новий дрон-камікадзе "Мамонт". Відео його застосування вдалось зафіксувати на камеру.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано в Telegram-каналі Сухопутних військ.

Українські військові все частіше для знищення росіян використовують дрони-камікадзе вітчизняного виробництва.

Цього разу на фронті було використано новий дрон-камікадзе "Мамонт", який було раніше успішно протестовано. "Мамонт" має посилене бойове навантаження до 4 кг.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, восени в Україні вперше пройшов форум оборонних індустрій.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

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