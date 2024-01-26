ВСУ показали видео работы нового ударного дрона "Мамонт" по оккупантам

Украинские военные удачно использовали новый дрон-камикадзе "Мамонт". Видео его приложения удалось зафиксировать на камеру.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

Украинские военные все чаще для уничтожения россиян используют дроны-камикадзе отечественного производства.

В этот раз на фронте был использован новый дрон-камикадзе "Мамонт", ранее успешно протестированный. "Мамонт" имеет усиленную боевую нагрузку до 4 кг.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, осенью в Украине впервые прошел форум оборонных индустрий.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИДа, к альянсу присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

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