У ЗСУ показали роботу штурмовиків у лісосмузі під Бахмутом (відео)

"Бахмутський напрямок. Штурмовики просуваються та займають нові позиції. Ворог наводив артилерію по лісосмузі, але це не завадило бійцям штурмувати "зеленку", витіснити окупантів та набути трофеїв, серед яких кулемет ДШК", - йдеться в дописі під відео.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними ISW, українські війська досягли тактично значних успіхів на південь від Бахмута.

Вранці 25 липня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

Крім того, українські військові мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.