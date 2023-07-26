В ВСУ показали работу штурмовиков в лесополосе под Бахмутом (видео)

"Бахмутское направление. Штурмовики продвигаются и занимают новые позиции. Враг наводил артиллерию по лесополосе, но это не помешало бойцам штурмовать "зеленку", вытеснить оккупантов и приобрести трофеев, среди которых пулемет ДШК", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным ISW, украинские войска достигли тактически значительных успехов к югу от Бахмута.

Утром 25 июля стало известно, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

Кроме того, украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. В настоящее время силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.