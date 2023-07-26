ЗСУ досягли значних успіхів в районі Бахмута: карти боїв ISW

За попередню добу ЗСУ досягли значних успіхів в районі Бахмута та просувались в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській області

Російські війська вели наступальні операції поблизу Сватового і, як стверджували, наступали 25 липня. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що підрозділи 15-ї мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія Центрального військового округу) захопили Сергіївку (12 км на південний захід від Сватового) і просунулися вздовж фронту шириною чотири кілометри на глибину двох кілометрів у цьому районі. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Російські джерела стверджували, що російські сили перетнули річку Жеребець і атакували українські позиції поблизу Кармазинівки (12 км на південний захід від Сватового). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська розширили свій плацдарм поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового).

Колишній голова Луганської області Сергій Гайдай 25 липня повідомив, що російські війська наступають групами від 50 до 70 осіб і використовують підрозділи "Шторм-З" на куп’янському та лиманському напрямках.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної та, як стверджували, наступали 25 липня. Міноборони Росії стверджувало, що підрозділи 234-го десантно-штурмового полку (76-ї десантно-штурмової дивізії) відбили українські атаки в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), контратакували, і просунулися на 1,5 кілометра. ISW не спостерігала візуальних доказів для підтвердження цієї заяви.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної). Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили невдало атакували поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної).

У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Кремінної та не просувалися 25 липня. У російському Міноборони стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), Торського та в Серебрянському лісництві.

Нещодавні заяви російського МО щодо просування Росії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна можуть бути перебільшеними, щоб відвернути увагу від українських контрнаступальних зусиль в інших місцях уздовж фронту, як раніше оцінювало ISW.

Російські військові блогери не поширюють і не розповсюджують заяви російського МО про переваги Росії, що є відхиленням від типового циклу інформаційного простору та свідчить про те, що твердження МО, ймовірно, перебільшені для риторичного ефекту.

Крім того, українські військові джерела не визнали жодних бойових дій у цих районах протягом останніх кількох днів, навіть якщо вони визнають російські наземні атаки в інших районах театру. ISW не спостерігає ані візуального підтвердження, ані додаткових припущень військових блогерів про боротьбу чи досягнення в цих областях.

Бої на Донбасі

25 липня українські війська вели наступальні операції в районі Бахмута та досягли тактично значних успіхів на південь від Бахмута. На геолокаційних записах, опублікованих 25 липня, видно, що українські війська просувалися на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що 24 липня українські війська зайняли позиції на висотах, прилеглих до Кліщіївки, і що на околицях населеного пункту точаться запеклі бої. Декілька "воєнкорів" також стверджували, що українські війська зайняли ділянку висот біля Кліщіївки та що українські сили вийшли на південну та південно-західну околиці населеного пункту.

Один російський військовий блогер стверджував, що українські війська займають 90 відсотків лісової території вздовж західної околиці Кліщіївки. Кілька "воєнкорів" стверджували, що ні російські, ні українські війська не контролюють усе поселення.

25 липня український Генштаб повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і південь від Бахмута і що російські війська відступили з Андріївки (20 км на південний захід від Бахмута і прямо на південь від Кліщіївки). Російський військовий блогер також стверджував, що українські сили прорвали російські оборонні рубежі до Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), хоча інші "воєнкори" стверджували, що українські сили посилили наступальні операції, але не просунулися до населеного пункту.

25 липня російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися на північ від Бахмута. У Генштабі також повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), на південь від Іванівського (6 км на захід від Бахмута), на схід від Ступочок (12 км на південний захід від Бахмута), поблизу Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута), на захід від Кліщіївки.

Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та Зайцевого (20 км на південь від Бахмута). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відновили контроль над околицями Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута) та невизначеною територією та позиціями в лісовій зоні біля Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

Інший "воєнкор" стверджував, що російські війська безуспішно контратакували в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки та Кліщіївки і не просунулися вперед. Декілька військових блогерів розширили кадри, на яких стверджується, що елементи 14-го батальйону територіальної оборони РФ "Привид" (4-а окрема мотострілецька бригада 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР") діють поблизу Кліщіївки.

Російські джерела повідомили, що 25 липня українські війська здійснили наземні удари в районі лінії Авдіївка-Донецьк і не просунулися. У Міноборони Росії стверджували, що українські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

25 липня російські війська здійснили наземні удари в районі міста Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька).

Російський військовий блогер опублікував кадри, на яких стверджується, що підрозділи російської 1-ї окремої мотострілецької бригади "Слов’янська" (1-й армійський корпус так званої "ДНР") діють поблизу Опитного (4 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

Українські війська 25 липня продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та, як повідомляється, досягли успіхів на окремих ділянках.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецька область) і досягли успіху в напрямку Старомайрського (9 км на південь від Великої Новосілки). Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися до 750 метрів у напрямку Старомайрського.

Міністерство оборони Росії повідомило, що російські підрозділи Східного угруповання військ відбили чотири українські штурми біля Староморського. Російський військовий блогер стверджував, що невелика група української піхоти здійснила штурм північної околиці Старомайорського. Російські джерела також стверджували, що російські сили відбили українські штурми біля Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські "воєнкори" розширили кадри від 25 липня, на яких видно елементи оперативно-тактичного з’єднання "Каскад", які діють поблизу Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки), а також підрозділи 14-ї бригади спецназу ГРУ (ГУ Генштабу) діють у невстановленому місці на заході Донецької області.

Російські війська здійснили обмежені контратаки в районі кордону Запорізько-Донецької області, але не просунулися 25 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалий наземний наступ у напрямку Рівнополя (11 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили також безуспішно контратакували біля Приютного.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в західній Запорізькій області та, як повідомляється, 25 липня зробили незначне просування на захід від Оріхова. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступ у Мелітопольському (західна Запорізька область) напрямку. Російські військові блогери стверджували, що українські сили вели штурм з району Лобкове (26 км на південний захід від Оріхова) у напрямку Лугового (31 км на південний захід від Оріхова) і зазначали, що українські сили в цьому районі зазвичай ведуть штурми з району П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) у бік Жереб’янок (26 км на південний захід). Оріхів).

Російські "воєнокори" стверджували, що російські сили відступили на невизначені підготовлені лінії оборони в цьому районі. Інші російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили українські штурми в районі П’ятихаток і що російські артилерійські підрозділи вдарили по невеликій українській групі з бронетехнікою, яка намагалася просунутися в напрямку Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 24 липня визнав, що російські війська заклали додаткові міни на периферії Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Гроссі заявив, що інспектори МАГАТЕ бачили додаткові російські міни в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами ЗАЕС. Гроссі повторив, що МАГАТЕ було відомо про попередні міни за межами периметра ЗАЕС і в місцях периметра ЗАЕС.

Російський військовий блогер заявив, що російські артилерійські підрозділи завадили українській диверсійно-розвідувальній групі висадитися біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська завдали ще один удар по тилових російських цілях у Криму 25 липня. Він стверджував, що українські збройні сили завдали удару по ремонтному заводу російської військової техніки поблизу Кремнівки (51 км на північ від Сімферополя) трьома крилатими ракетами Storm Shadow, пошкодивши три одиниці невизначеного обладнання.

У Міноборони Росії заявили, що українські війська в ніч з 24 на 25 липня атакували російський сторожовий корабель за допомогою морських безпілотників. У Міноборони заявили, що російські війська знищили два українських військово-морських безпілотника в радіусі кілометра від патруля "Сергій Котов" під час виконання завдань з управління навігацією в 370 км на південний захід від Севастополя.

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