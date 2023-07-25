ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки під Бахмутом
ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Російські окупанти відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.
Так, за словами спікера, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.
"В ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", - зазначив Ковальов.
Ситуація на фронті на ранок
За даними звіту ISW, ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. Зокрема, ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратні кілометри на цьому напрямі.
Як зазначають у Генштабі, минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень. Українські військові вразили 9 артилерійських засобів супротивника.
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