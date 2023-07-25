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ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки під Бахмутом

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 09:10
ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки під Бахмутом Фото: ЗСУ вибили росіян з позицій у Андріївки Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Російські окупанти відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Так, за словами спікера, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

"В ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", - зазначив Ковальов.

ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки під Бахмутом

Ситуація на фронті на ранок

За даними звіту ISW, ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. Зокрема, ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратні кілометри на цьому напрямі.

Як зазначають у Генштабі, минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень. Українські військові вразили 9 артилерійських засобів супротивника.

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