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У ЗСУ показали роботу штурмовиків у лісосмузі під Бахмутом (відео)

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Донецька область, Середа 26 липня 2023 12:58
У ЗСУ показали роботу штурмовиків у лісосмузі під Бахмутом (відео) Фото: у ЗСУ показали роботу штурмовиків у лісосмузі під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України продовжують просуватися під Бахмутом. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу в лісосмузі, по якій ворог наводив артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"Бахмутський напрямок. Штурмовики просуваються та займають нові позиції. Ворог наводив артилерію по лісосмузі, але це не завадило бійцям штурмувати "зеленку", витіснити окупантів та набути трофеїв, серед яких кулемет ДШК", - йдеться в дописі під відео.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними ISW, українські війська досягли тактично значних успіхів на південь від Бахмута.

Вранці 25 липня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

Крім того, українські військові мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

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