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В ВСУ показали работу штурмовиков в лесополосе под Бахмутом (видео)

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Донецкая область, Среда 26 июля 2023 12:58
В ВСУ показали работу штурмовиков в лесополосе под Бахмутом (видео) Фото: в ВСУ показали работу штурмовиков в лесополосе под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться под Бахмутом. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали работу в лесополосе, по которой враг наводил артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

"Бахмутское направление. Штурмовики продвигаются и занимают новые позиции. Враг наводил артиллерию по лесополосе, но это не помешало бойцам штурмовать "зеленку", вытеснить оккупантов и приобрести трофеев, среди которых пулемет ДШК", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным ISW, украинские войска достигли тактически значительных успехов к югу от Бахмута.

Утром 25 июля стало известно, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

Кроме того, украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. В настоящее время силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

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Вооруженные силы Украины Донецкая область Бахмут Война России против Украины
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