ЗСУ показали ліквідацію російських гармат у Великій Новосілці

Російська армія розташувала своє озброєння на околицях Великої Новосілки і завдавала ударів по селищу. Це призвело до того, що там не залишилося жодної вцілілої будівлі.

"Варто зазначити, що окупанти цілеспрямовано та без конкретних цілей завдавали ударів артилерією по населеному пункту Велика Новосілка. Наші воїни вирішили позбавити їх цієї можливості", - сказано у повідомленні.

Завдяки точній роботі українських операторів дронів вдалося знищити 5 гармат противника.

"Кожен успіх пілотів батальйону безпілотних систем - це черговий крок до звільнення наших територій. Відданість і майстерність операторів дронів вчергове демонструє, що ворог не зможе залишитися непокараним", - підписано відео.

