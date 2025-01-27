ЗСУ показали ліквідацію російських гармат у Великій Новосілці

Українські військові за допомогою ударних дронів знищили п'ять російських гармат. Це сталось у Великій Новосілці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Російська армія розташувала своє озброєння на околицях Великої Новосілки і завдавала ударів по селищу. Це призвело до того, що там не залишилося жодної вцілілої будівлі.
"Варто зазначити, що окупанти цілеспрямовано та без конкретних цілей завдавали ударів артилерією по населеному пункту Велика Новосілка. Наші воїни вирішили позбавити їх цієї можливості", - сказано у повідомленні.
Завдяки точній роботі українських операторів дронів вдалося знищити 5 гармат противника.
"Кожен успіх пілотів батальйону безпілотних систем - це черговий крок до звільнення наших територій. Відданість і майстерність операторів дронів вчергове демонструє, що ворог не зможе залишитися непокараним", - підписано відео.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ заявили, що їх війська нібито захопили Велику Новосілку. Однак речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов вчора спростував цю заяву, заявивши, що бій за населений пункт ще триває.
Також ми писали, що у 110-ої ОМБр вважають, що попри захід ворога у Велику Новосілку, окупанти не зможуть продовжувати наступ з селища. Вся справа у географічній перепоні, а саме - річці Мокрі Яли.
Сьогодні ж Трегубов розповів, що українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки задля уникнення оточення.
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