ВСУ показали ликвидацию российских пушек в Великой Новоселке

Украинские военные с помощью ударных дронов уничтожили пять российских пушек. Это произошло в Великой Новоселке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Российская армия расположила свое вооружение на окраинах Великой Новоселки и наносила удары по поселку. Это привело к тому, что там не осталось ни одного уцелевшего здания.
"Стоит отметить, что оккупанты целенаправленно и без конкретных целей наносили удары артиллерией по населенному пункту Великая Новоселка. Наши воины решили лишить их этой возможности", - сказано в сообщении.
Благодаря точной работе украинских операторов дронов удалось уничтожить 5 пушек противника.
"Каждый успех пилотов батальона беспилотных систем - это очередной шаг к освобождению наших территорий. Преданность и мастерство операторов дронов в очередной раз демонстрирует, что враг не сможет остаться безнаказанным", - подписано видео.
Напомним, ранее российские СМИ заявили, что их войска якобы захватили Великую Новоселку. Однако спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов вчера опроверг это заявление, заявив, что бой за населенный пункт еще продолжается.
Также мы писали, что в 110-й ОМБр считают, что несмотря на заход врага в Великую Новоселку, оккупанты не смогут продолжать наступление из поселка. Все дело в географической преграде, а именно - реке Мокрые Ялы.
Сегодня же Трегубов рассказал, что украинские военные были выведены из южной части Великой Новоселки во избежание окружения.
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