RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

ВСУ показали ликвидацию российских пушек в Великой Новоселке

Иллюстративное фото: ВСУ показали ликвидацию российских пушек в Великой Новоселке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные с помощью ударных дронов уничтожили пять российских пушек. Это произошло в Великой Новоселке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Российская армия расположила свое вооружение на окраинах Великой Новоселки и наносила удары по поселку. Это привело к тому, что там не осталось ни одного уцелевшего здания.

"Стоит отметить, что оккупанты целенаправленно и без конкретных целей наносили удары артиллерией по населенному пункту Великая Новоселка. Наши воины решили лишить их этой возможности", - сказано в сообщении.

Благодаря точной работе украинских операторов дронов удалось уничтожить 5 пушек противника.

"Каждый успех пилотов батальона беспилотных систем - это очередной шаг к освобождению наших территорий. Преданность и мастерство операторов дронов в очередной раз демонстрирует, что враг не сможет остаться безнаказанным", - подписано видео.

 

Ситуация в районе Великой Новоселки

Напомним, ранее российские СМИ заявили, что их войска якобы захватили Великую Новоселку. Однако спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов вчера опроверг это заявление, заявив, что бой за населенный пункт еще продолжается.

Также мы писали, что в 110-й ОМБр считают, что несмотря на заход врага в Великую Новоселку, оккупанты не смогут продолжать наступление из поселка. Все дело в географической преграде, а именно - реке Мокрые Ялы.

Сегодня же Трегубов рассказал, что украинские военные были выведены из южной части Великой Новоселки во избежание окружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине