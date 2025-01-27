Щоб уникнути оточення: ЗСУ залишили південь Великої Новосілки та тримають позиції на околицях

Українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки. Їх було виведено задля уникнення оточення.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці.

"Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб не вони (росіяни - ред.) не пішли далі", - заявив Трегубов.

Ситуація в районі Великої Новосілки

Напередодні російські ЗМІ заявили, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.

Тоді Трегубов спростував цю заяву, сказавши, що бій за населений пункт ще триває. Він також уточнив, що там залишаються українські війська і позиції, а ЗСУ вдалося уникнути оточення.