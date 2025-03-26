ЗСУ показали, як знищують техніку окупантів у Харківській області (відео)

У Харківській області українські бійці уразили БТР, п'ять вантажівок, дві гармати та легкове авто окупантів. Роботу FPV-дронів зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Як повідомляється, пілоти FPV-дронів 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.
У результаті бойової роботи було уражено: "Урал", п'ять вантажівок, дві гармати, БТР та легкове авто.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 907 тисяч окупантів.
Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1280 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
Також сьогодні повідомлялося, що українські бійці дали відсіч російським окупантам в районі Вовчанська. Вони відбили черговий наступ ворога, знищивши техніку і солдатів РФ.
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