За добу на фронті знищено 1280 російських солдатів і 5 танків, - ЗСУ
За останню добу з 25 на 26 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1280 солдатів, 17 артилерійських систем і 77 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 907 220 (+1280) осіб ліквідовано;
- танків - 10 430 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 21 685 (+15) од.;
- артилерійських систем - 25 207 (+17) од.;
- РСЗВ - 1341 од.;
- засоби ППО - 1117 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 818 (+59) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 41 901 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 3786 (+1) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Білгородській області, однак росіяни тиснуть на трьох напрямках.
Минулої ночі російські загарбники масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Зокрема, в місті Охтирка Сумської області БпЛА пошкодили об'єкти на території ринку, на місці влучань спалахнула пожежа.
Крім того, терористи атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті зафіксовано багато влучань і пожеж.
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