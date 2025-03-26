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За добу на фронті знищено 1280 російських солдатів і 5 танків, - ЗСУ

Середа 26 березня 2025 07:49
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За добу на фронті знищено 1280 російських солдатів і 5 танків, - ЗСУ Фото: ( facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 25 на 26 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1280 солдатів, 17 артилерійських систем і 77 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 907 220 (+1280) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 430 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 685 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 25 207 (+17) од.;
  • РСЗВ - 1341 од.;
  • засоби ППО - 1117 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 818 (+59) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 41 901 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 3786 (+1) од.

За добу на фронті знищено 1280 російських солдатів і 5 танків, - ЗСУ

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Білгородській області, однак росіяни тиснуть на трьох напрямках.

Минулої ночі російські загарбники масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Зокрема, в місті Охтирка Сумської області БпЛА пошкодили об'єкти на території ринку, на місці влучань спалахнула пожежа.

Крім того, терористи атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті зафіксовано багато влучань і пожеж.

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