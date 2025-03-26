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ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов в Харьковской области (видео)

Фото: ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области украинские бойцы поразили БТР, пять грузовиков, две пушки и легковое авто оккупантов. Работу FPV-дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как сообщается, пилоты FPV-дронов 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

В результате боевой работы были поражены: "Урал", пять грузовиков, две пушки, БТР и легковой автомобиль.
 

 

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 907 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1280 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 15 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем и другую технику врага.

Также сегодня сообщалось, что украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отбили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.

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