ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов в Харьковской области (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 907 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1280 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 15 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем и другую технику врага.

Также сегодня сообщалось, что украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отбили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.