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В ЗСУ показали, як відпрацювали "пташками" по позиціях ворога (відео)

Фото: в ЗСУ показали, як відпрацювали "пташками" по позиціях ворога (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військові продемонстрували користь дронів на фронті, які, при успішних операціях, зменшують бажання у ворога наступати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

"Ось навіщо нам потрібні пташки. Більше пташок, у ворога менше бажання наступати. Підрозділи бригади відпрацьовують дронами по позиціях противника", - пише пресслужба бригади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни відбили два ворожих штурми на Авдіївському напрямку.

Також за минулу добу наші воїни знищили ще близько 650 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 153 770 військових.

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