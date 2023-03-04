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Знищені танки й БМП: ЗСУ відбили дві спроби ворожого штурму на Авдіївському напрямку

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Субота 04 березня 2023 12:12
Автор: Сергій Пишкін

Ворог намагався двічі штурмувати позиції Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького на Авдіївському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України

Під час ворожого штурму, бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, артилерією 55 ОАБр "Запорізька Січ" й 110 ОМбр знищили:

  • 3 танки;
  • 5 БМП.

Також шестеро окупантів були взяті у полон.

Наступного дня російські військові знову спробували штурмувати, однак й цього разу їх спроба виявилась невдалою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 820 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 152 190 військових.

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