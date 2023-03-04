Знищені танки й БМП: ЗСУ відбили дві спроби ворожого штурму на Авдіївському напрямку
Ворог намагався двічі штурмувати позиції Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького на Авдіївському напрямку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України
Під час ворожого штурму, бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, артилерією 55 ОАБр "Запорізька Січ" й 110 ОМбр знищили:
- 3 танки;
- 5 БМП.
Також шестеро окупантів були взяті у полон.
Наступного дня російські військові знову спробували штурмувати, однак й цього разу їх спроба виявилась невдалою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 820 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 152 190 військових.
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