В ВСУ показали, как отработали "птичками" по позициям врага (видео)

Военные продемонстрировали пользу дронов на фронте, которые при успешных операциях уменьшают желание у врага наступать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
"Вот зачем нам нужны птички. Больше птичек, у врага меньше желания наступать. Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", - пишет пресс-служба бригады.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины отразили два вражеских штурма на Авдеевском направлении.
Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще около 650 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 153 770 военных.
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